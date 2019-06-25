Лунёв: недавно опять проиграл Дзюбе во всё, не идёт у меня с ним
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о противостоянии партнёру по петербургскому клубу и сборной России нападающему Артёму Дзюбе.
«Дзюба пиарится тем, что обыгрывает меня всегда во всякие игры? Да, недавно опять ему во всё проиграл. Не идёт у меня с ним. Не знаю ещё пока своего наказания, жду.
Конечно, я его обыгрывал. Баланс, правда, не 50 на 50, последний раз выиграл две из шести игр. Артём начал сразу со своих козырных игр. Одна зависела чисто от фарта, вторая – та, где он явно сильнее. Играли в дурака. Он начал в подкидного, причём по своей системе, я ещё не перестроился», — приводит слова Лунёва «Спорт день за днём».
Напомним, «Зенит» по итогам минувшего сезона завоевал титул чемпиона России.
Лунёв поставил себе оценку за прошедший сезон
- 25 июня 2019
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:17
-
11:09
-
11:02
-
10:49
-
10:40
-
10:35
-
10:33
-
10:22
-
10:03
-
09:54
-
09:50
-
09:43
-
09:31
-
09:26
-
09:11
-
09:00
-
08:29
-
07:07
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:42
-
05:18
-
04:40
-
04:20
-
04:07
-
03:56
-
03:50
-
02:58
-
02:45
Партнерский контент