Лунёв: недавно опять проиграл Дзюбе во всё, не идёт у меня с ним

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о противостоянии партнёру по петербургскому клубу и сборной России нападающему Артёму Дзюбе.



«Дзюба пиарится тем, что обыгрывает меня всегда во всякие игры? Да, недавно опять ему во всё проиграл. Не идёт у меня с ним. Не знаю ещё пока своего наказания, жду.



Конечно, я его обыгрывал. Баланс, правда, не 50 на 50, последний раз выиграл две из шести игр. Артём начал сразу со своих козырных игр. Одна зависела чисто от фарта, вторая – та, где он явно сильнее. Играли в дурака. Он начал в подкидного, причём по своей системе, я ещё не перестроился», — приводит слова Лунёва «Спорт день за днём».



Напомним, «Зенит» по итогам минувшего сезона завоевал титул чемпиона России.

Лунёв поставил себе оценку за прошедший сезон