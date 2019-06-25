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Лунёв: недавно опять проиграл Дзюбе во всё, не идёт у меня с ним

Лунёв: недавно опять проиграл Дзюбе во всё, не идёт у меня с ним
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о противостоянии партнёру по петербургскому клубу и сборной России нападающему Артёму Дзюбе.

«Дзюба пиарится тем, что обыгрывает меня всегда во всякие игры? Да, недавно опять ему во всё проиграл. Не идёт у меня с ним. Не знаю ещё пока своего наказания, жду.

Конечно, я его обыгрывал. Баланс, правда, не 50 на 50, последний раз выиграл две из шести игр. Артём начал сразу со своих козырных игр. Одна зависела чисто от фарта, вторая – та, где он явно сильнее. Играли в дурака. Он начал в подкидного, причём по своей системе, я ещё не перестроился», — приводит слова Лунёва «Спорт день за днём».

Напомним, «Зенит» по итогам минувшего сезона завоевал титул чемпиона России.

Лунёв поставил себе оценку за прошедший сезон
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