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«Локомотив» объявил нового директора по связям с общественностью

«Локомотив» объявил нового директора по связям с общественностью
Футбол / РПЛ 0

Новым директором по связям с общественностью, а также пресс-атташе московского «Локомотива» назначен Кирилл Брейдо.

После окончания Финансового университета при правительстве РФ Кирилл долгое время работал в структуре клуба, занимая позиции специалиста пресс-службы, а также корреспондента и руководителя клубного телевидения «Локо-ТВ». Кирилл также известен по работе спортивным комментатором телеканала Eurosport и продюсером «РФС ТВ».

«Клуб желает Кириллу удачи и благодарит предыдущего пресс-атташе Станислава Редикульцева за работу», — говорится на официальном сайте московской команды.

Подопечные Юрия Сёмина по итогам прошлого сезона заняли второе место в турнирной таблице РПЛ и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов.

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