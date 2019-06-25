«Локомотив» объявил нового директора по связям с общественностью
Новым директором по связям с общественностью, а также пресс-атташе московского «Локомотива» назначен Кирилл Брейдо.
После окончания Финансового университета при правительстве РФ Кирилл долгое время работал в структуре клуба, занимая позиции специалиста пресс-службы, а также корреспондента и руководителя клубного телевидения «Локо-ТВ». Кирилл также известен по работе спортивным комментатором телеканала Eurosport и продюсером «РФС ТВ».
«Клуб желает Кириллу удачи и благодарит предыдущего пресс-атташе Станислава Редикульцева за работу», — говорится на официальном сайте московской команды.
Подопечные Юрия Сёмина по итогам прошлого сезона заняли второе место в турнирной таблице РПЛ и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов.
- 25 июня 2019
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