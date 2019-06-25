К. Навас может продолжить карьеру в «Бенфике»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает O Jogo, в его услугах заинтересована «Бенфика». Лиссабонский клуб хочет, чтобы Навас перешёл по тому же варианту, что и когда-то из «Реала» в «Порту» перешёл Икер Касильяс.



Напомним, что Касильяс перешёл в «Порту» в 2015 году на правах свободного агента. Тогда в СМИ сообщалось, что «Реал» выплачивал ему часть зарплаты.

Ранее появилась информация, что в «Королевском клубе» уведомили 32-летнего вратаря, что готовы с ним расстаться этим летом и сделать ставку на Тибо Куртуа как на первого номера команды. В ответ костариканец сообщил, что намерен уйти. При этом Навас попросил отпустить его бесплатно, чтобы он смог договориться с новым клубом о личном контракте с окладом в размере € 7 млн в год, что на € 2 млн больше, чем он сейчас получает на «Сантьяго Бернабеу».