«Спартак» назвал состав на сборе в Австрии
«Спартак» опубликовал список футболистов, которые приступили к работе на сборе в Австрии. Как сообщает пресс-служба клуба, список выглядит так:
вратари: Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов.
защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.
полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо, Софьян Ханни.
нападающие: Луис Адриано, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Эсекиель Понсе.
Ранее уже сообщалось, что полузащитник «Вольфсбурга» Малькольм Баду находится на просмотре в «Спартаке».
«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду
- 25 июня 2019
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