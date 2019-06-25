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«Спартак» назвал состав на сборе в Австрии

«Спартак» назвал состав на сборе в Австрии
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» опубликовал список футболистов, которые приступили к работе на сборе в Австрии. Как сообщает пресс-служба клуба, список выглядит так:

вратари: Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов.

защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.

полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо, Софьян Ханни.

нападающие: Луис Адриано, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Эсекиель Понсе.

Ранее уже сообщалось, что полузащитник «Вольфсбурга» Малькольм Баду находится на просмотре в «Спартаке».

«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду
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