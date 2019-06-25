Карпин: то, что РПЛ думает о посещаемости, говорить не приходится

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство тем, что домашние матчи его команды на старте нового сезона будут начинаться в позднее время. В первом и втором турах «Ростов» начнёт встречи с «Оренбургом» и «Спартаком» в 21:30 мск.
«Для болельщиков время 21:30 — это, мягко говоря, неудобно. То, что лига и основной вещатель думают о посещаемости, говорить не приходится. Люди после игры могут только в 1-2 часа ночи добраться домой. Это, мягко говоря, неудобно. Для футболистов весь день ожидания тоже не совсем хорошо. Что заставляет играть в 21:30 играть в Ростове помимо погоды? Я не думаю, что будет большая разница, начать матч в 21:30 или в 20:00. Прежде всего надо думать о болельщиках», — сказал Карпин в интервью клубному телевидению.
- 25 июня 2019
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