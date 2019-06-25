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Анюков вошёл в тренерский штаб «Зенита»

Анюков вошёл в тренерский штаб «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Александр Анюков приступил к тренерской работе, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

36-летний футболист вошёл в штаб главного тренера команды Сергея Семака и отныне будет выполнять роль его помощника. Анюков уже заключил с «Зенитом» соответствующее соглашение, которое рассчитано на один год и предусматривает опцию продления.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с сине-бело-голубыми!» — говорится в сообщении клуба.

Анюков защищал цвета «Зенита» с 2005 года. С сине-бело-голубыми он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза – Суперкубок, а также по одному разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Семак: на данный момент нет варианта, что Анюков будет играющим тренером
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