Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в Серии C

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может продолжить карьеру на родине.



Как сообщает Catania46.net со ссылкой на газету La Sicilia, специалист является кандидатом на пост наставника «Катании», которая в настоящий момент выступает в Серии C, третьем по силе дивизионе Италии. При этом Каррера является альтернативным вариантом, а в роли главного кандидата выступает Андреа Камплоне, также пребывающий без клуба с 2017 года, после ухода из «Чезены».



«Катания» в минувшем сезоне вышла в плей-офф Серии C, однако потерпела поражение в полуфинале и не сумела добиться повышения в классе.



Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и за это время выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок России.

Каррера может возглавить иранский «Персеполис»