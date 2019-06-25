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Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в Серии C

Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в Серии C
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может продолжить карьеру на родине.

Как сообщает Catania46.net со ссылкой на газету La Sicilia, специалист является кандидатом на пост наставника «Катании», которая в настоящий момент выступает в Серии C, третьем по силе дивизионе Италии. При этом Каррера является альтернативным вариантом, а в роли главного кандидата выступает Андреа Камплоне, также пребывающий без клуба с 2017 года, после ухода из «Чезены».

«Катания» в минувшем сезоне вышла в плей-офф Серии C, однако потерпела поражение в полуфинале и не сумела добиться повышения в классе.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и за это время выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок России.

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