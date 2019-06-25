«Уфа» объявила об уходе Сейдахмета в «Кайрат»

Нападающий «Уфы» и сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет перешёл в «Кайрат». В прошлом сезоне форвард сыграл лишь два матча матча за «Уфу».

«Уфа» благодарит Лео за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры!» — говорится в официальном «твиттере» уфимской команды.

Напомним, что 19-летний футболист перешёл в «Уфу» в феврале 2018 года из «Тараза» и провёл в составе уфимской команды в общей сложности четыре игры. В прошлом сезоне Сейдахмет выступал за «Левски» на правах аренды.

Напомним, что «Уфа» в ответном стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-Лиге проиграла «Томи» со счётом 0:1, но по сумме двух матчей команда Вадима Евсеева сохранила место в РПЛ (победа в первой игре — 2:0).