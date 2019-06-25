«Барселона» завершит трансфер Гризманна после 1 июля
«Барселона» завершит трансфер нападающего «Атлетико» Антуанна Гризманна за € 120 млн после того, как пункт о выкупе его контракта вступит в силу 1 июля. Как сообщает The Telegraph, контракт с французским футболистом был согласован два месяца назад, но завершение сделки зависело от пункта об отступных, что привело к задержке перехода.
Напомним, Гризманн в мае заявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона. При этом Антуан не назвал новой команды, а в СМИ сообщалось, что француз заключил предварительное соглашение с «Барселоной».
В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Генеральный директор «Атлетико» подтвердил переход Гризманна в «Барселону»
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