«Барселона» завершит трансфер Гризманна после 1 июля

«Барселона» завершит трансфер нападающего «Атлетико» Антуанна Гризманна за € 120 млн после того, как пункт о выкупе его контракта вступит в силу 1 июля. Как сообщает The Telegraph, контракт с французским футболистом был согласован два месяца назад, но завершение сделки зависело от пункта об отступных, что привело к задержке перехода.

Напомним, Гризманн в мае заявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона. При этом Антуан не назвал новой команды, а в СМИ сообщалось, что француз заключил предварительное соглашение с «Барселоной».

В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.