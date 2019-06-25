Врач «Локомотива» рассказал о травме Фарфана

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о травме колена полузащитника сборной Перу Джефферсона Фарфана. Ранее в СМИ сообщалось, что ему потребуется хирургическое вмешательство в связи с проблемой, возникшей с хрящом коленного сустава.
«Сейчас Фарфан отправился в одну из клиник Лимы для полного обследования, после которого мы сможем говорить о сроках восстановления и тактике лечения. В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение «Локомотива» для проведения дополнительных исследований травмы. Вероятно, травма Фарфана может оказаться серьёзной, но чтобы говорить предметно, необходимо дождаться результатов обследования», — цитирует врача команды пресс-служба «Локомотива».
Из-за травмы Фарфан пропустит остаток Кубка Америки, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
- 25 июня 2019
-
16:29
-
16:28
-
16:22
-
16:08
-
15:52
-
15:38
-
15:38
-
15:07
-
15:04
-
14:48
-
14:42
-
14:23
-
14:16
-
14:13
-
14:09
-
13:51
-
13:46
-
13:25
-
13:25
-
13:03
-
12:53
-
12:43
-
12:37
-
12:15
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:17
-
11:09
-
11:02
-
10:49
-
10:40
-
10:35