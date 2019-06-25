Врач «Локомотива» рассказал о травме Фарфана

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о травме колена полузащитника сборной Перу Джефферсона Фарфана. Ранее в СМИ сообщалось, что ему потребуется хирургическое вмешательство в связи с проблемой, возникшей с хрящом коленного сустава.

«Сейчас Фарфан отправился в одну из клиник Лимы для полного обследования, после которого мы сможем говорить о сроках восстановления и тактике лечения. В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение «Локомотива» для проведения дополнительных исследований травмы. Вероятно, травма Фарфана может оказаться серьёзной, но чтобы говорить предметно, необходимо дождаться результатов обследования», — цитирует врача команды пресс-служба «Локомотива».

Из-за травмы Фарфан пропустит остаток Кубка Америки, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии.