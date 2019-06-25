«Штутгарт» интересуется Жировым

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров может сменить команду в летнее трансферное окно.



Согласно информации Transfermarkt, игроком интересуется «Штутгарт». Клуб рассматривает его как одного из кандидатов на усиление обороны, поскольку Озан Кабак и Марчин Каминьски, скорее всего, покинут команду.



Также интерес к Жирову проявляет «Нюрнберг». По-прежнему трансфер россиянина рассматривает и «Гамбург», об интересе к игроку которого «Чемпионат» сообщал в апреле.



Жиров перешёл в «Зандхаузен» летом прошлого года на правах свободного агента из «Енисея». Ранее он также выступал за «Динамо» (Барнаул), «Волгарь», «Анжи», «Томь» и «Краснодар». В минувшем сезоне защитник принял участие в 18 матчах второй Бундеслиги (16 — в основе), в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку. «Зандхаузен» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице соревнования.

Жиров — в числе лучших центральных защитников второй Бундеслиги по версии Kicker