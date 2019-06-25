«Рома» объявила о назначении Петрачи на пост спортивного директора клуба

«Рома» на официальном сайте объявила о назначении Джанлуки Петрачи на пост спортивного директора клуба.



Контракт 50-летнего функционера с римским клубом рассчитан до 2022 года. Петрачи вступит в должность спортивного директора «Ромы» с 1 июля 2019 года. Ранее Петрачи занимал аналогичный пост в «Торино».



Напомним, в марте текущего года пост спортивного директора римлян покинул Рамон Мончи. Испанец проработал в «Роме» два года. Мончи поругался с фанатами клуба, которые оскорбляли его в аэропорту на обратном пути из Португалии после ответного матча с «Порту» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также не стал общаться с прессой ни до, ни после встречи. Позже новым спортивным директором клуба был назначен Фредерик Массара, который работал в «Роме» на протяжении трёх месяцев.

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