Медведев: у Анюкова ещё будет возможность выйти на поле

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о бывшем защитнике команды Александре Анюкове, который вошёл в тренерский штаб клуба.
«Назначение Анюкова на пост тренера — обоюдное желание как самого Александра, так и клуба. Сохранить Анюкова в «Зените» было важно для нас и с точки зрения преемственности поколения, и с точки зрения использования его опыта и потенциала. Уверен, что из него выйдет прекрасный специалист.
Планируем ли организовать прощальный матч? У него ещё будет возможность выйти на поле. А какой это будет матч, примут решение главный тренер и сам Анюков. Я считаю, что такую игру обязательно надо провести. Увидим», — приводит слова Медведева Sport24.
36-летний Анюков защищал цвета «Зенита» с 2005 года. С сине-бело-голубыми он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза – Суперкубок, а также по одному разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
- 25 июня 2019
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