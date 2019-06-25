«Барселона» объявила о переходе форварда Кардона в «Осасуну» за € 2,5 млн
«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе нападающего команды Марка Кардона в «Осасуну». Клуб, выступающий в испанской Сегунде, заплатит каталонцам за трансфер 23-летнего форварда € 2,5 млн.
«Барселона» хотела бы публично выразить благодарность Марку за его самоотверженность и преданность делу, а также пожелать ему удачи и успехов в будущем», — говорится в сообщении пресс-служба каталонского клуба.
Кардона перешёл в «Барселону» в 2016 году. С 2016 по 2018 год испанский футболист играл в составе резервной команды каталонского клуба, а в прошлом году перешёл в «Эйбар» на правах аренды. Вместе с «Барселоной» Кардона стал обладателем Кубка Испании в сезоне-2016/17. Также форвард вызывался в сборную Испании U19.
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