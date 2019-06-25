Аленичев: хорошо, что только прав лишили, а не наркотики нашли

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями из 2018 года, когда его поймали пьяным за рулём.

«Да хорошо ещё, что всё закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики. Уже всё перестало удивлять. В последние месяцы работы старался не давать никаких поводов для нападок, даже пешком ходил, отдал клубную машину с водителем», — приводит слова Аленичева «Спорт-экспресс».

В минувшем сезоне «Енисей» под руководством Аленичева финишировал на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Футбольную национальную лигу. Аленичев покинул красноярский клуб по истечении срока контракта. В данный момент 46-летний специалист является безработным.