Станция метро Рима, на которой пострадали фанаты ЦСКА, откроется спустя 246 дней

Станция метро Рима «Репубблика» откроется завтра, 26 июня, сообщает мэр Рима Вирджиния Раджи на странице в «Твиттере». Станция была закрыта на протяжении 246 дней.



Напомним, 23 октября минувшего года перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА эскалатор на станции римского метро «Репубблика», на котором в тот момент находились болельщики «армейцев», вышел из строя. В результате аварии некоторые из фанатов московской команды получили тяжёлые травмы. Всего пострадало около 30 человек.



Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой «Ромы» со счётом 3:0. В ответной встрече, которая прошла в Москве 7 ноября, победу со счётом 2:1 также одержала римская команда.

Пострадавший в римском метро фанат ЦСКА доставлен самолётом в Москву