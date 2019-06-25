Станция метро Рима, на которой пострадали фанаты ЦСКА, откроется спустя 246 дней
Станция метро Рима «Репубблика» откроется завтра, 26 июня, сообщает мэр Рима Вирджиния Раджи на странице в «Твиттере». Станция была закрыта на протяжении 246 дней.
Напомним, 23 октября минувшего года перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА эскалатор на станции римского метро «Репубблика», на котором в тот момент находились болельщики «армейцев», вышел из строя. В результате аварии некоторые из фанатов московской команды получили тяжёлые травмы. Всего пострадало около 30 человек.
Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой «Ромы» со счётом 3:0. В ответной встрече, которая прошла в Москве 7 ноября, победу со счётом 2:1 также одержала римская команда.
Пострадавший в римском метро фанат ЦСКА доставлен самолётом в Москву
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