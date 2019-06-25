Тетрадзе: антироссийские акции грузинских игроков — это трагедия

Бывший защитник сборных СССР и России Омари Тетрадзе поделился мнением об акции футболистов грузинских клубов, которые на матч национального чемпионата надели майки с антироссийскими лозунгами.
«То, что сейчас происходят эти акции, – трагедия. Футболисты являются наёмными рабочими. Им сказали – они это и сделали. Сами игроки этого не сделают. Это, конечно, не красит футболистов. Они не должны вмешиваться в политику. Их дело – тренироваться, играть, показывать результат, радуя болельщиков.
Мне больно слышать о том, что случилось между Грузией и Россией. На протяжении стольких веков мы были вместе. Вроде политическая ситуация между двумя странами налаживалась, а тут произошла вот такая провокация. Кто это спровоцировал — это уже второй вопрос, но этого не должно было случиться. Думаю, что это дело временное. Люди, и со стороны Грузии, и со стороны России, умные и мудрые. Я надеюсь, что они придут к решению, чтобы опять сплотиться.
Могут ли грузинских игроков из РПЛ перестать вызывать в сборную Грузии? Футболисты здесь ни в чём не виноваты. Если они заслуживают вызова в сборную Грузии, то их должны вызывать. Эта ситуация не должна повлиять на футболистов и спортсменов», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.
- 25 июня 2019
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