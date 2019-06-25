Президент «Лиона»: Н'Домбеле хочет покинуть клуб, но пока ничего не сделано

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс отметил, что полузащитник команды Тангай Н'Домбеле выразил желание покинуть клуб.
«Н'Домбеле хочет покинуть клуб. Мы ждём существенного предложения. Если бы он ушёл, а пока это не так, мы бы искали кого-то с опытом на замену. На данный момент ничего не сделано, но дверь приоткрыта», — приводит слова Оляса Get French Football News.
Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Тоттенхэм Хотспур». По информации СМИ, «шпоры» были готовы предложить «Лиону» $ 63 млн за Н'Домбеле.
Н'Домбеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из «Амьена». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с лионцами действует до лета 2023 года.
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