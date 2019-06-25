Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.

Ранее объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместило фотографию баннера с текстом: «Never give up, Fernando» — «Никогда не сдавайся, Фернандо».

«Спасибо всем за поддержку», — написала Вероника в сторис своего «инстаграма».

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. О своём диагнозе он объявил в 2013 году. Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни 42-летний экс-футболист прикован к постели и потерял способность разговаривать.