Защитник Эльмурзаев перешёл из «Анжи» в «СКА-Хабаровск»

Защитник «Анжи» Магомед Эльмурзаев перешёл в «СКА-Хабаровск», сообщается на официальном сайте махачкалинской команды.
«Футбольный клуб «Анжи» благодарит Магомеда за сотрудничество и желает ему успешной карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Анжи».
22-летний российский футболист является воспитанником академии «Анжи». После ее окончания Магомед выступал в молодежной команде и «Анжи-2». В составе основной команды махачкалинского клуба Эльмурзаев принял участие в 7 матчах чемпионата и в 1 игре Кубка России.
«СКА-Хабаровск» по итогам сезона-2018/19 финишировал 7-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Победителем турнира стал «Тамбов». «Анжи» по итогам сезона вылетел в ФНЛ, но клуб не смог пройти лицензирование из-за финансовых проблем.
- 25 июня 2019
-
19:42
-
19:38
-
19:23
-
19:06
-
18:57
-
18:48
-
18:41
-
18:33
-
18:22
-
18:13
-
18:11
-
17:57
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:37
-
17:16
-
17:16
-
16:58
-
16:58
-
16:29
-
16:28
-
16:22
-
16:08
-
15:52
-
15:38
-
15:38
-
15:07
-
15:04
-
14:48
-
14:42
-
14:23
-
14:16
-
14:13
-
14:09