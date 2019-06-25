Защитник Эльмурзаев перешёл из «Анжи» в «СКА-Хабаровск»

Защитник «Анжи» Магомед Эльмурзаев перешёл в «СКА-Хабаровск», сообщается на официальном сайте махачкалинской команды.



«Футбольный клуб «Анжи» благодарит Магомеда за сотрудничество и желает ему успешной карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Анжи».



22-летний российский футболист является воспитанником академии «Анжи». После ее окончания Магомед выступал в молодежной команде и «Анжи-2». В составе основной команды махачкалинского клуба Эльмурзаев принял участие в 7 матчах чемпионата и в 1 игре Кубка России.



«СКА-Хабаровск» по итогам сезона-2018/19 финишировал 7-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Победителем турнира стал «Тамбов». «Анжи» по итогам сезона вылетел в ФНЛ, но клуб не смог пройти лицензирование из-за финансовых проблем.

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