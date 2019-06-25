Сычёв защитил диплом ВШЭ по спортивному менеджменту
Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв на странице в «Инстаграме» сообщил, что он защитил диплом по спортивному менеджменту в Высшей школе экономики.
Тема дипломной работы Сычёва звучит следующим образом: «Модель строительства специализированной футбольной академии в Московской области в рамках государственно-частного партнерства». Сычёв выразил надежду, что сможет реализовать проект во благо российского футбола.
Сычёв выступал в составе таких команд, как московский «Спартак», «Локомотив», «Марсель», минское «Динамо» и в других клубах. С 2002 по 2010 год Сычёв играл за национальную команду России. Экс-форвард завершил профессиональную карьеру в 2018 году.
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