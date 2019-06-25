Нобоа — о матче с «Левски»: было тяжело, но надо играть через не могу

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с болгарским клубом «Левски» (1:0).

Играть в такую жару очень, очень тяжело! Не столько из-за жары, сколько из-за интенсивных тренировок. Последние три-четыре дня у нас было несколько очень тяжёлых занятий, и сегодня это было заметно по тому, как мы играли. Но тренеры лучше знают, как правильно подготовится к сезону. Конечно, так и надо играть — через не могу, несмотря на то, что тяжело. Это абсолютно нормально — с каждым днём мы становимся лучше и лучше.



«Левски», конечно, был посильнее, чем «Ваккер», они показали очень хороший футбол. Но мне кажется, что в этих матчах результат совсем не важен. Гораздо важнее почувствовать ритм игры и отработать какие-то тактические взаимодействия. Думаю, сегодня у нас было несколько хороших моментов, но нужно быть лучше.



Перед нам стояла задача почувствовать ритм, вернуться в игру. Моя травма была уже очень давно, и сейчас мне необходимо играть больше и больше», — приводит слова Нобоа официальный сайт клуба.