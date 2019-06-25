Семак: «Зенит» пока не думает о матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в товарищеском матче с «Левски» (1:0).



«Для нас главное — получать ту нагрузку, которую мы планируем. Конечно, погода накладывает отпечаток, но и в предстоящем чемпионате придётся играть в таких условиях. Мы должны быть готовы играть в любую погоду. Конечно, жара накладывает отпечаток на саму игру, но погода одинаковая и для нас, и для соперника.



Последние тридцать минут мы провели гораздо хуже, чем должны были. С чем это связано? Сложно выходить после 60 минут ожидания по такой жаре. И качество игры в последние полчаса было ниже, чем в первые 60 минут.



Пока мы не думаем об игре с «Локомотивом». Думаем о том, чтобы выполнить задачу, которая стоит перед нами на сборах, и том, чтобы как можно меньше футболистов пропускали занятия из-за травм. Это самое важное на данном этапе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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