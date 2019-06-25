Семак: будет ли Дзюба вице-капитаном «Зенита», объявим ближе к старту сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, станет ли нападающий петербургского клуба Артём Дзюба вице-капитаном команды после ухода Александра Анюкова на тренерскую работу.
«Капитан у нас Иванович, а что касается вице-капитана, то мы его объявим ближе к началу сезона. Кондиции Артёма? Конечно, после отдыха любой игрок — и Артём, и Магомед, и Миха, и Роберт — далёк от оптимальной формы. Но для этого они и вышли на поле сегодня — чтобы набрать оптимальные кондиции», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
В данный момент «Зенит» находится на сборе в Австрии. Команда Сергея Семака проводит по две тренировки в день. Новый сезон «Зенит» начнёт матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча состоится 6 июля на «ВТБ Арене» в Москве. В первом туре Премьер-Лиги сезона-2019/20 сине-бело-голубые на своём поле сыграют с «Тамбовом». Матч пройдёт 14 июля.
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