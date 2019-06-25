Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что он хочет сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх 2020 года.

«Я чемпион мира, а со сборной мне ещё нужно выиграть чемпионат Европы. Но я также хотел бы принять участие в Олимпиаде. Я всегда говорил, что это моя мечта. Впрочем, не всё зависит от меня», — приводит слова Мбаппе AS.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио. Футбольный турнир на Олимпиаде будет проходить с 22 июля по 8 августа. При этом финальная часть чемпионата Европы 2020 года охватит период с 12 июня по 12 июля. Таким образом, у форварда есть возможность поучаствовать в обоих турнирах.

В минувшем сезоне 20-летний Мбаппе принял участие в 29 матчах чемпионата Франции, в которых забил 33 гола и отдал девять результативных передач.