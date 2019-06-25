Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани

«Андерлехт» объявил о возвращении Компани
Футбол / Прочие турниры 0

«Андрелехт» официально объявил о возвращении бельгийского защитника Венсана Компани в клуб. Бывший капитан «Манчестер Сити» заключил контракт с «Андерлехтом», сообщает официальный сайт команды.

Ранее стало известно, что 33-летний Компани будет работать в качестве играющего тренера в «Андерлехте».

Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. В составе «Андерлехта» Компани играл с 2003 по 2006 год. Вместе с «Андерлехтом» бельгийский футболист два раза становился чемпионом Бельгии. С 2004 года он выступает также в составе национальной команды Бельгии.

Компани станет играющим тренером «Андерлехта»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент