«Андерлехт» объявил о возвращении Компани
«Андрелехт» официально объявил о возвращении бельгийского защитника Венсана Компани в клуб. Бывший капитан «Манчестер Сити» заключил контракт с «Андерлехтом», сообщает официальный сайт команды.
Ранее стало известно, что 33-летний Компани будет работать в качестве играющего тренера в «Андерлехте».
Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. В составе «Андерлехта» Компани играл с 2003 по 2006 год. Вместе с «Андерлехтом» бельгийский футболист два раза становился чемпионом Бельгии. С 2004 года он выступает также в составе национальной команды Бельгии.
Компани станет играющим тренером «Андерлехта»
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