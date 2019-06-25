Тен Хаг: Промес был лучшим бомбардиром «Спартака», он сможет помочь «Аяксу»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал переход в команду полузащитника Квинси Промеса, с которым он ранее работал в «Гоу Эхед Иглс».

«Конечно, это отличная новость. Промес находится на пике карьеры и хочет выиграть много трофеев. У него большой опыт, он был игроком года и лучшим бомбардиром в московском «Спартаке». Он много раз играл за сборную Нидерландов и сможет принести пользу «Аяксу».

Я всегда поддерживал контакт с Промесом. Мы все уверены, что он поможет «Аяксу», — приводит слова тен Хага Voetbalprimeur.

Напомним, контракт 27-летнего Промеса с «Аяксом» рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера хавбека из «Севильи» составила € 15,7 млн.

В минувшем сезоне Промес принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.