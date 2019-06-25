Тен Хаг: Промес был лучшим бомбардиром «Спартака», он сможет помочь «Аяксу»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал переход в команду полузащитника Квинси Промеса, с которым он ранее работал в «Гоу Эхед Иглс».
«Конечно, это отличная новость. Промес находится на пике карьеры и хочет выиграть много трофеев. У него большой опыт, он был игроком года и лучшим бомбардиром в московском «Спартаке». Он много раз играл за сборную Нидерландов и сможет принести пользу «Аяксу».
Я всегда поддерживал контакт с Промесом. Мы все уверены, что он поможет «Аяксу», — приводит слова тен Хага Voetbalprimeur.
Напомним, контракт 27-летнего Промеса с «Аяксом» рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера хавбека из «Севильи» составила € 15,7 млн.
В минувшем сезоне Промес принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
- 26 июня 2019
-
00:09
-
00:07
- 25 июня 2019
-
23:55
-
23:38
-
23:26
-
23:21
-
23:02
-
22:55
-
22:54
-
22:48
-
22:25
-
22:23
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:40
-
21:28
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:45Комличенко может перейти в «Гент» Эксклюзив
-
20:34
-
20:24
-
20:01
-
19:42
-
19:38
-
19:23
-
19:06
-
18:57
-
18:48
-
18:41
-
18:33
-
18:22
-
18:13