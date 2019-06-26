Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки
Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал самым точным распасовщиком группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает TyC Sports.
По информации источника, точность пасов 25-летнего колумбийского игрока составила 95,6%. На групповом этапе Кубка Америки сборная Колумбии одержала победу во всех трёх матчах — колумбийцы обыграли национальную команду Аргентины со счётом 2:0, одолели Катар (1:0) и оказались сильнее Парагвая (1:0). Барриос выходил в стартовом составе колумбийской сборной в первых двух встречах и провёл на поле 90 минут. В последнем туре он вышел на замену в концовке игры.
В 1/4 финала Кубка Америки сборная Колумбии сыграет с национальной командой Чили. Игра состоится 29 июня в Сан-Паулу.
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