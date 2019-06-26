Семак — Анюкову: наш первый трансфер в этом сезоне. Добро пожаловать, легенда!

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о бывшем защитнике команды Александре Анюкове, который вошёл в тренерский штаб клуба.
«Наш первый трансфер в этом сезоне. Добро пожаловать, легенда!
Желаю собрать как минимум столько же трофеев на тренерском пути.
P.S. Александр Геннадьевич — теперь только так», — написал Семак в своём «инстаграме».
36-летний футболист вошёл в штаб Семака и отныне будет выполнять роль его помощника. Анюков уже заключил с «Зенитом» соответствующее соглашение, которое рассчитано на один год и предусматривает опцию продления.
Анюков защищал цвета «Зенита» с 2005 года. С сине-бело-голубыми он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза – Суперкубок, а также по одному разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
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