Симеоне: Месси ничто не беспокоит, он просто хочет побеждать и ставить цели

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.
«Месси исключителен в том, что его ничто не беспокоит. Он просто хочет побеждать и ставить цели. Единственное, что для него важно, – иметь команду, которая будет думать о победе, а он – о голах.
Все думают, что он соревнуется с Марадоной, с историей. На мой взгляд, Месси конкурирует только с Роналду. Это соревнование сделало их обоих лучше.
Возможно, он хочет стать чемпионом мира и выиграть Кубок Америки, но он конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня является лучшим», — приводит слова Симеоне La Nacion.
Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду сине-гранатовых с 2003 года. С каталонцами он к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, а также четыре трофея Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.
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