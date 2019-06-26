Симеоне: Месси ничто не беспокоит, он просто хочет побеждать и ставить цели

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси исключителен в том, что его ничто не беспокоит. Он просто хочет побеждать и ставить цели. Единственное, что для него важно, – иметь команду, которая будет думать о победе, а он – о голах.

Все думают, что он соревнуется с Марадоной, с историей. На мой взгляд, Месси конкурирует только с Роналду. Это соревнование сделало их обоих лучше.

Возможно, он хочет стать чемпионом мира и выиграть Кубок Америки, но он конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня является лучшим», — приводит слова Симеоне La Nacion.

Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду сине-гранатовых с 2003 года. С каталонцами он к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, а также четыре трофея Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.