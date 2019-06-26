«Милан» сделал «Лиону» трансферный запрос по Фекиру
«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Набилю Фекиру. Об этом сообщает France Football.
По данным источника, итальянский клуб запросил информацию о возможном трансфере 25-летнего футболиста. «Лион» готов продать игрока, так как его контракт истекает через год.
В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В активе игрока 9 мячей и 7 результативных передач. В Лиге чемпионов 25-летний форвард забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 6 встречах.
Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, английский клуб снова рассматривает вариант трансфера игрока сборной Франции.
Президент «Лиона»: мы не получали предложений по трансферу Фекира
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