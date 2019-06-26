Цорн: договорились с Глушаковым на более скромную компенсацию, чем 100 млн

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков получил от красно-белых 100 млн рублей за расторжение контракта.

«Получил ли Глушаков 100 млн рублей после разрыва договора? Не совсем так. Сумму не могу озвучивать. Это конфиденциально. Больше или меньше? Меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию.

Вокруг «Спартака» в связи с Глушаковым есть негатив. Откуда он взялся, не очень понимаю. И Денису сказал, что погружаться в это не хочу, но мы должны расторгнуть контракт.

Это решение клуба. Но и Денис тоже сам хотел это сделать, понимал, что к этому всё в итоге придёт», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.