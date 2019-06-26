Бен-Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Французский нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает AS.

По информации источника, в приобретении 28-летнего форварда заинтересован «Манчестер Юнайтед». Клаусула Бен-Йеддера составляет € 40 млн. Ранее футболист заявил о желании покинуть свой нынешний клуб. Его контракт с «Севильей» рассчитан до лета 2021 года. Сообщается, что помимо «МЮ» на нападающего претендует «Пари Сен-Жермен».

Минувший сезон стал самым успешным в карьере футболиста. В 35 матчах чемпионата Испании он отметился 18 забитыми мячами и 9 результативными передачами. «Севилья» по итогам Примеры расположилась на пятой строчке в турнирной таблице.