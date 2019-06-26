Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля. Вместе с командой Олега Кононова на турнире выступят «Краснодар», ЦСКА и «Ростов».
«Я не играл на турнире в Катаре, который проходил в схожем формате. Но уверен, что матчи в Австрии станут полезными. Ведь наши соперники — не просто команды из РПЛ, а ведущие клубы лиги. Такие встречи должны помочь нам выйти на новый уровень и подойти к старту сезона в хорошей форме», — приводят слова Бакаева «Известия».
В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков. Благодаря этому красно-белые завоевали путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы.
В 1-м туре следующего сезона московский клуб сыграет с дебютантом Премьер-Лиги «Сочи». Встреча состоится 13 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 19:00 мск.
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