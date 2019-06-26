Летин: вариант с выступлением «Иртыша» в следующем сезоне в ФНЛ исключён
Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин прокомментировал возможное участие «Иртыша» в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.
«Вариант с выступлением «Иртыша» в следующем сезоне в ФНЛ исключён. Все процедуры закончены», — приводят слова Летина «Известия».
В минувшем сезоне «Иртыш» завершил чемпионат на втором месте в ПФЛ в зоне «Восток», отстав от победителя дивизиона «Сахалина» на два очка, но с «Сахалина» были сняты три очка палатой РФС по разрешению споров за долги перед футболистами. Таким образом, «Иртыш» вышел на первое место. Что касается «Факела», то воронежский клуб финишировал в зоне вылета ФНЛ, заняв 17-е место. Впрочем, решение об очковом штрафе для «Сахалина» ещё должен утвердить исполком РФС.
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