«Валенсия» намекнула на трансфер Силлессена

Пресс-служба «Валенсии» намекнула в «Твиттере» на скорый трансфер голкипера «Барселоны» Яспера Силлессена. В ролике неизвестный футболист подписал контракт и получил оранжевую обувь с логотипом клуба.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Барселона» и «Валенсия» обменяются голкиперами — бразилец Нето отправится в столицу Каталонии, а в обратном направлении проследует голландский вратарь. Известно, что Силлессен уже прошёл медосмотр в «Валенсии».

Нето является основным вратарём «летучих мышей», тогда как Силлессен лишь сменщик Марка-Андре тер Штегена в «Барселоне». В сезоне-2018/19 Нето провёл 34 матча в чемпионате Испании, в которых пропустил 34 мяча.

В прошлом сезоне 30-летний Силлессен провёл 3 матча в испанской Примере, в которых пропустил 4 мяча. Также на его счету 7 матчей и 8 пропущенных мячей в Кубке Испании.