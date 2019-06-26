Кроос: на месте «Ман Сити» я бы не позволил Зане уйти в «Баварию»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о возможном переходе в «Баварию» немецкого форварда «Манчестер Сити» Лероя Зане.

«Я не думаю, что Лерой перейдёт в «Баварию». Это только мои ощущения. На месте «Манчестер Сити» я бы не позволил ему уйти или по крайней мере попросил бы такую сумму, которую «Бавария» не сможет заплатить», — приводит слова Крооса Bild.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отверг предложение «Баварии» относительно 23-летнего Зане в размере € 80 млн. Причиной прекращения переговоров является не только нежелание британского клуба расставаться с футболистом, но и отсутствие стремления Зане возвращаться в Бундеслигу.

Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги (21 — в основном составе), в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.