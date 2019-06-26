Газизов: я однозначно за вариант с 18 клубами в РПЛ
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался в поддержку возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 клубов. В настоящий момент в первенстве выступают 16 команд.
«Есть множество нюансов в данном вопросе и доводов — как за расширение РПЛ, так и против. Я однозначно за вариант с 18 клубами.
Нам нужно больше играть, чтобы загружать свои стадионы, а футболистам нужно больше соревновательной практики. Никакая тренировка или контрольный матч не заменят официальной игры. Для меня это окончательно стало понятно в прошедшем сезоне, когда «Уфа» впервые в истории играла в еврокубках и провела большее количество встреч», — приводят слова Газизова «Известия».
Газизов: если РПЛ расширится, рынок наших игроков просядет
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