Газизов: я однозначно за вариант с 18 клубами в РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался в поддержку возможного расширения Российской Премьер-Лиги до 18 клубов. В настоящий момент в первенстве выступают 16 команд.

«Есть множество нюансов в данном вопросе и доводов — как за расширение РПЛ, так и против. Я однозначно за вариант с 18 клубами.

Нам нужно больше играть, чтобы загружать свои стадионы, а футболистам нужно больше соревновательной практики. Никакая тренировка или контрольный матч не заменят официальной игры. Для меня это окончательно стало понятно в прошедшем сезоне, когда «Уфа» впервые в истории играла в еврокубках и провела большее количество встреч», — приводят слова Газизова «Известия».