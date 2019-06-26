Плетикоса: турнир в Австрии — отличный вариант для «Спартака»

Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился мнением о предстоящем турнире Кубок Париматч Премьер.



«Футболисты всегда больше любят готовиться к сезону через игры. Никто не любит тяжелые и долгие сборы, на которых приходится много бегать. Это отличный вариант как для «Спартака», так и для остальных команд. Самое главное, чтобы на матчах были болельщики, которые будут гнать команду вперед», — цитирует Плетикосу «Известия».

Кубок Париматч Премьер стартует 26 июня в Австрии. В нем примут участие «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков. Благодаря этому красно-белые завоевали путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы.