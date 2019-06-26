Т. Силва: завершу карьеру до спада, не хочу превращаться в посмешище на поле

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Тьяго Силва рассказал, когда планирует завершить карьеру.



«Надеюсь, приму решение завершить карьеру до того, как начнётся спад. Я не хочу превращаться в посмешище на поле и чувствовать, что меня легко обыграть. Я хочу завершить карьеру на самом высоком уровне. Мне нравится, как Зидан завершил карьеру после чемпионата мира. В будущем я надеюсь, что когда-то смогу стать тренером», — цитирует защитника интернет-портал Goal.



34-летний Силва перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 42 млн. В прошлом сезоне он принял участие в 25 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с французским клубом действителен до лета 2020 года.



Тьяго Силва перенёс операцию на колене и пропустит остаток сезона