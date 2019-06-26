Джикия: мне кажется, чтобы Неймар упал, достаточно ветра. Небольшого
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на несколько футбольных вопросов.
«Мой любимый защитник, не считая Джикии? Гапонов.
С какой силой нужно коснуться Неймара, чтобы он упал? Мне кажется, достаточно ветра. Небольшого.
Как лучше сыграть против Мбаппе? Наверное, лучше пропустить эту игру, и всё будет нормально», — приводит слова Джикии «Матч».
Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 26 матчах Российский Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола, а также получил 4 жёлтые карточки. Красно-белые по итогам розыгрыша заняли пятое место в турнирной таблице первенства. Команде предстоит сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы.
Джикия получил награду «Золотой гладиатор»
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