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Джикия: мне кажется, чтобы Неймар упал, достаточно ветра. Небольшого

Джикия: мне кажется, чтобы Неймар упал, достаточно ветра. Небольшого
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на несколько футбольных вопросов.

«Мой любимый защитник, не считая Джикии? Гапонов.

С какой силой нужно коснуться Неймара, чтобы он упал? Мне кажется, достаточно ветра. Небольшого.

Как лучше сыграть против Мбаппе? Наверное, лучше пропустить эту игру, и всё будет нормально», — приводит слова Джикии «Матч».

Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 26 матчах Российский Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола, а также получил 4 жёлтые карточки. Красно-белые по итогам розыгрыша заняли пятое место в турнирной таблице первенства. Команде предстоит сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы.

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