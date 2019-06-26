Семак: сейчас состав «Зенита» сильнее того, что был в начале прошлого сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об информационной политике петербургской команды.
«Разумеется, наши внутрикомандные секреты должны оставаться в раздевалке, и мы серьёзно относимся к тому, чтобы это понимали все люди, имеющие отношение к команде. В современном футболе нет мелочей, тем более при таком развитии медиа- и прочих технологий. Есть моменты, открытые для наших болельщиков. Есть вещи, которые доступны журналистам. Но целый ряд моментов должен оставаться только внутри команды и клуба. Вот почему не ждите от меня откровений по этой части», — приводит слова Семака «Петербургский дневник».
Семак добавил, что видит в коллективе самое главное: настрой на серьёзную работу.
«Это показал, кстати, и наш первый матч на сборе в Австрии. По сравнению с тем же периодом прошлого года я увидел общий прогресс во всём. Скажу больше: на сегодняшний конкретный момент наш состав сильнее того, что был в начале прошлого сезона», — отметил специалист.
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