Стала известна возможная зарплата Лэмпарда в «Челси»

«Челси» близок к завершению переговоров о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера. Как сообщает The Times, зарплата Лэмпарда в «Челси» составит около £ 4 млн в год.
На посту наставника лондонского клуба Лэмпард станет преемником Маурицио Сарри, который возглавил «Ювентус». Ранее сообщалось, что «Челси» придётся выплатить «Дерби Каунти» компенсацию в размере € 4,5 млн за досрочный разрыв контракта с Лэмпардом. Накануне «Дерби Каунти» подтвердил, что разрешает «Челси» и Лэмпарду приступить к переговорам.
40-летний специалист начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).
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