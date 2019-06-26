Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отреагировал на слухи, которые отправили его в «Ньюкасл». Ранее «сороки» объявили, что не договорились с Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта, истекающего 30 июня. В некоторых СМИ появилась информацию, что Моуринью может сменить Бенитеса на посту наставника клуба.
«У меня есть чёткое ощущение, что я должен играть на победу. Не хочу, чтобы было иначе. Если я не побеждаю, это для меня проблема, а также проблема для игроков, клуба и всей структуры. Поэтому мне нужен проект, где у меня будет ощущение, что я играю на победу.
Если кто-нибудь предложит мне отличный 10-летний контракт и поставит задачу занимать примерно седьмое-восьмое места, то это не для меня. У меня другая природа. Моя цель — биться ради победы», — сообщил Моуринью в интервью The Coaches’ Voice.
- 26 июня 2019
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