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Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»

Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отреагировал на слухи, которые отправили его в «Ньюкасл». Ранее «сороки» объявили, что не договорились с Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта, истекающего 30 июня. В некоторых СМИ появилась информацию, что Моуринью может сменить Бенитеса на посту наставника клуба.

«У меня есть чёткое ощущение, что я должен играть на победу. Не хочу, чтобы было иначе. Если я не побеждаю, это для меня проблема, а также проблема для игроков, клуба и всей структуры. Поэтому мне нужен проект, где у меня будет ощущение, что я играю на победу.

Если кто-нибудь предложит мне отличный 10-летний контракт и поставит задачу занимать примерно седьмое-восьмое места, то это не для меня. У меня другая природа. Моя цель — биться ради победы», — сообщил Моуринью в интервью The Coaches’ Voice.

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