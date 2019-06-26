«Арсенал» предложил € 30 млн за 18-летнего защитника «Сент-Этьена»

Защитник «Сент-Этьена» Вильям Салиба может перебраться в Англию в летнее трансферное окно, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.
По информации источника, следующим клубом 18-летнего футболиста может стать лондонский «Арсенал». «Канониры» в настоящий момент ведут переговоры с «Сент-Этьеном» и уже сделали первое предложение в размере € 30 млн – € 25 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов. Очередная встреча представителей клубов должна состояться на этой неделе. При этом сам Салиба уже успел согласовать с «Арсеналом» условия контракта, который будет рассчитан на пять лет.
Также в услугах игрока заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», контактировавший с ним в последние несколько дней, однако «Арсенал» опережает принципиального соперника. В марте сообщалось, что воспитанником «Сент-Этьена» интересуется ещё один английский клуб – «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне Салиба провёл 16 матчей во французской Лиге 1 (13 – в основе), в которых получил 1 жёлтую карточку.
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