«Барселона» решила купить Линделёфа вместо де Лигта

«Барселона» переключила внимание на альтернативные цели после неудачной попытки заполучить защитника «Аякса» Матейса де Лигта, который с большой вероятностью продолжит карьеру в «Ювентусе».



Как сообщает Mundo Deportivo, сине-гранатовые начали работу над приобретением Виктора Нильссон-Линделёфа у «Манчестер Юнайтед» и несколько раз обращались в английский клуб, чтобы узнать о доступности и стоимости игрока. «Красные дьяволы» всякий раз отказывались вести переговоры и в настоящий момент не намерены расставаться со шведом в летнее межсезонье.



Линделёф перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Бенфики» летом 2017 года за € 35 млн. В минувшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей, а также получил 1 жёлтую карточку.

«Ювентус» на следующей неделе может объявить о переходах де Лигта и Рабьо