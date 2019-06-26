«Барселона» решила купить Линделёфа вместо де Лигта

«Барселона» переключила внимание на альтернативные цели после неудачной попытки заполучить защитника «Аякса» Матейса де Лигта, который с большой вероятностью продолжит карьеру в «Ювентусе».
Как сообщает Mundo Deportivo, сине-гранатовые начали работу над приобретением Виктора Нильссон-Линделёфа у «Манчестер Юнайтед» и несколько раз обращались в английский клуб, чтобы узнать о доступности и стоимости игрока. «Красные дьяволы» всякий раз отказывались вести переговоры и в настоящий момент не намерены расставаться со шведом в летнее межсезонье.
Линделёф перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Бенфики» летом 2017 года за € 35 млн. В минувшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей, а также получил 1 жёлтую карточку.
- 26 июня 2019
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