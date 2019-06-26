Сборная Гондураса установила уникальное достижение

Сборная Гондураса, которая накануне крупно обыграла команду Сальвадора (4:0) в рамках группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ, установила уникальное достижение. Даже крупная победа не позволила сборной Гондураса уйти с последнего места в своей группе с тремя очками в активе. Выше в квартете оказались команды Ямайки (5), Кюрасао (4) и Сальвадора (4).



Впервые в истории мировых и межконтинентальных первенств сборная, которая заняла последнее место в своей группе, забила больше мячей, чем все её соперники. Сборная Гондураса забила в трёх матчах шесть голов, Ямайка отметилась четырьмя мячами, на счету Кюрасао два гола, а Сальвадор отличился только один раз.

Золотой кубок КОНКАКАФ — главный турнир национальных команд, входящих в КОНКАКАФ. Проводится каждые два года.