Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Гондураса установила уникальное достижение

Сборная Гондураса установила уникальное достижение
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Гондураса, которая накануне крупно обыграла команду Сальвадора (4:0) в рамках группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ, установила уникальное достижение. Даже крупная победа не позволила сборной Гондураса уйти с последнего места в своей группе с тремя очками в активе. Выше в квартете оказались команды Ямайки (5), Кюрасао (4) и Сальвадора (4).

Впервые в истории мировых и межконтинентальных первенств сборная, которая заняла последнее место в своей группе, забила больше мячей, чем все её соперники. Сборная Гондураса забила в трёх матчах шесть голов, Ямайка отметилась четырьмя мячами, на счету Кюрасао два гола, а Сальвадор отличился только один раз.

Золотой кубок КОНКАКАФ — главный турнир национальных команд, входящих в КОНКАКАФ. Проводится каждые два года.

Сборная Бермудских островов добилась исторической победы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент