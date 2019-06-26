«Фенербахче» объявил об уходе Топала

Полузащитник Мехмет Топал покинул «Фенербахче» по соглашению между двумя сторонами. Футболист защищал цвета стамбульского клуба с 2012 года.

В прошлом сезоне 33-летний игрок сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

«Топал внёс большой вклад в успехи команды и входит в число капитанов. Накануне мы приняли решение, что игрок покинет команду. Мы хотим, чтобы это решение принесло пользу и „Фенербахче“, и Мехмету. Мы хотим выразить благодарность за вклад в наши успехи и желаем ему удачи в дальнейшем», – говорится на официальном сайте турецкого клуба.

Топал ранее также выступал за «Дарданелспор», «Галатасарай» и «Валенсию». С 2008 года играет в составе сборной Турции.