Полузащитник «Крыльев Советов» не вылетел на сбор из-за острого аппендицита

В день вылета «Крыльев Советов» на сбор в Австрию у полузащитника Геннадия Киселёва был установлен диагноз «острый аппендицит». Сейчас игрок успешно прооперирован в клинике факультетской хирургии СамГМУ, и после небольшого восстановления он присоединится к команде на сборе, сообщает пресс-служба самарского клуба.
6 июля «Крылья» сыграют со словенской командой «Целье». В заключительный день сбора, 7 июля, соперником самарской команды станет «Краснодар», который в числе других команд РПЛ также проводит свой сбор в Австрии.
На сбор кроме форварда Сергея Корниленко, который проходит восстановление после полученной травмы, в списках тренерского штаба «Крыльев» значится 21 игрок. В числе тех, кто начнёт подготовку к новому сезону, — игроки из молодёжного состава форвард Егор Голенков и полузащитник Данила Смирнов, вернувшиеся в расположение самарской команды полузащитник Срджан Мияйлович и нападающий Александр Соболев, а также несколько потенциальных новичков.
- 26 июня 2019
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