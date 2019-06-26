РФС принял формат лимита на легионеров «8+17», он вступит в силу в 2020 году

Как стало известно «Чемпионату», исполнительный комитет Российского футбольного союза в ходе сегодняшнего заседания принял формат лимита на легионеров «8+17».



При этом данное изменение вступит в силу начиная с сезона-2020/21. Формат предусматривает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.



В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.



В минувшем сезоне чемпионата России первое место в турнирной таблице занял «Зенит», набравший 64 очка в 30 турах. Место в тройке лидеров также удалось добыть «Локомотиву» и «Краснодару» (оба — 56). На четвёртой и пятой строчках расположились ЦСКА (51) и «Спартак» (49).